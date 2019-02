Die vielfachen Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde haben den Landkreis Hameln-Pyrmont zu ersten personellen Konsequenzen veranlasst. Landrat Tjark Bartels hat am Freitag (15.02.2019) einen Mitarbeiter des dortigen Jugendamtes vorsorglich freigestellt. Er soll nachträglich einen Vermerk in die Akten des Amtes einsortiert haben. Das könne, so der Landrat, als Manipulation gewertet werden.

Daten manipuliert?