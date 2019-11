Mitglieder der Kirchengemeinde in Wadersloh haben am Donnerstagabend (07.11.2019) das Bistum Münster scharf kritisiert. Ein wegen Missbrauchs beschuldigter Priester war jahrelang in der Gemeinde tätig. Der Fall war am Wochenende vom Bistum selbst öffentlich bekannt gemacht worden.

Missbrauchsfall in Kevelaer

2010 hatte eine Frau dem Bistum angezeigt, dass sie in den 80er Jahren von einem Kaplan in Kevelear missbraucht worden sei. Sie hatte aber laut Bistum verlangt, dass der Fall nicht öffentlich wird und auch nicht an die Staatsanwaltschaft geht. Um weitere mögliche Opfer zu finden, hatte sie jetzt der Veröffentlichung zugestimmt.