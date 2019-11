Ex-Bischof gesteht "schwere Fehler" beim Umgang mit Missbrauch

Im Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat der ehemalige Hamburger Erzbischof Werner Thissen schwere Fehler in seiner Zeit in Münster eingestanden. Er war jahrelang Personalverantwortlicher, Generalvikar und Weihbischof im Bistum Münster.

In einem Interview mit der Bistumszeitung gibt er zu, dass den Verantwortlichen damals eine ausreichende Distanz zu den geistlichen Tätern gefehlt habe: " Diejenigen, die des Missbrauchs beschuldigt wurden, waren ja Priester, die wir gut kannten. Da kommt sehr schnell der Mitleidseffekt auf. "

Vertrauen in Therapierbarkeit

Der 80-Jährige bezeichnete es als " schweren Fehler ", als Personalverantwortlicher im Bistum Münster ab den 1970er Jahren " überzogen und unrealistisch " auf die Therapierbarkeit von Tätern vertraut zu haben. Man habe ohne jegliche Standards professioneller Personalführung gearbeitet.

Nach Bekanntwerden eines Missbrauchsfalls sei der Täter einem anerkannten Arzt und Therapeuten überstellt worden. Im Nachhinein müsse er sagen : " Wir haben das von uns weggeschoben auf ihn. "

Wenn der Priester nach Ansicht des Arztes " stabilisiert " gewesen sei, wurde er zunächst in einem Bereich ohne Kontakt zu Kindern und später bei Zustimmung des Therapeuten auch wieder in der normalen Pfarrseelsorge eingesetzt.

Opfer kaum im Blick

Thissen bezeichnet es in dem Interview als großen Fehler, dass er in dieser Zeit zu den Opfern kaum Kontakt hatte. Auch habe er keine Vorstellung davon gehabt, " was für ein Schaden bei einem jungen Menschen angerichtet wird durch Missbrauch ".