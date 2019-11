Das Bistum Münster hat den früheren Bischof Heinrich Tenhumberg belastet: Er sei dafür verantwortlich, dass ein wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Priester weiter in der Seelsorge arbeiten konnte. Das sagten ihre Vertreter auf einer Gemeindeversammlung am Donnerstagabend (21.11.2019) in Westerkappeln. Für das Bistum waren dazu Generalvikar Klaus Winterkamp (im Bild rechts) sowie der Interventionsbeauftragte des Bistums, Peter Frings, nach Westerkappeln gekommen.

Ab 1975 in Westerkappeln

Viele Gemeindemitglieder reagierten wütend und fassungslos auf die Erklärungen. Der beschuldigte Priester stammt aus dem Rheinland und ist heute 85 Jahre alt. In den 1970er Jahren hatte er im Münsterland gearbeitet, unter anderem in Bocholt und ab 1975 auch in Westerkappeln. Der Mann war zweimal wegen Missbrauchs verurteilt worden. Trotz seiner Vorstrafen konnte er danach weiter als Seelsorger arbeiten. Tenhumberg war von 1969 bis zu seinem Tod im Jahr 1979 Bischof in Münster.