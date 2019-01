Wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Mittwoch (09.01.2018) in einer Pressemitteilung erklärte, betrifft die Zahlung und die Verteilung von Sachleistungen Menschen, die in der Zeit von 1949-1975 in Kinderheimen misshandelt wurden.

Mit rund 2.000 Betroffenen sind Vereinbarungen über Rentenersatz- und Sachleistungen abgeschlossen worden, so der LWL . Das Geld stammt aus einem Fonds, den Bund, Länder und Kirchen vor vier Jahren zur Unterstützung ehemaliger Heimkinder eingerichtet hatten.