Die Uniklinik will das Geld nach eigenen Angaben vornehmlich in die Renovierung und den Ausbau ihrer Betten-Türme stecken. So soll der Bettenturm Ost innerhalb von drei Jahren grundlegend saniert werden.

Neue Infektionsstation

Die Uniklinik bekommt eine hochmoderne Infektionsstation

In Zeiten von Corona wird außerdem eine hochmoderne Infektionsstation entstehen, für mindestens zwölf, vielleicht auch 24 Patienten. Diese soll bereits bis Ende 2021 bezugsfertig sein.

Schließlich will das Großklinikum noch zehn Millionen Euro in die IT -Sicherheit stecken. Diese soll weiter verbessert werden, um die Uniklinik gegen Angriffe von außen zu schützen.