Hilchenbacher SMS Group baut erstes grünes Stahlwerk weltweit

Der Anlagenbauer mit seinem Werk in Hilchenbach soll die Prozesstechnologie für das schwedische Unternehmen H2 Green Steel liefern. Der schwedische Konzern will damit das erste klimaneutrale Stahlwerk weltweit bauen will.

SMS group liefert Technik

Die SMS group wird das Schmelzwerk, die Gieß- und Warmwalzanlage, sowie einen fortschrittlichen Kaltwalz- und Verarbeitungskomplex für die Produktion liefern, darunter fortschrittliche hochfeste Stähle und Stahlgüter für die Automobilindustrie.

Auftragsvolumen von einer Milliarde Euro

Das Gesamtauftragsvolumen für die SMS group übersteigt eine Milliarde Euro und beinhaltet einen früher bekannt gegebenen Auftrag. Der Standort für H2 Green Steel wird ein rund 300 Hektar großes Gelände in der schwedischen Region Norbotten sein.

Stahlproduktion aus Wasserstoff

Dort soll das weltweit erste industrielle Stahlwerks auf Basis von Wasserstoff entstehen. Der Fokus soll auf CO2 -Neutralität liegen, die gesamte Prozesskette ist nahezu kohlenstoffneutral. Die Anlage wird voraussichtlich ab 2025 grünen Stahl produzieren und soll im nächten Jahr noch weiter ausgebaut werden.

