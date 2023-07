Internationale Militär-Meisterschaft in Warendorf

Auf dem Rasenplatz der Sportschule der Bundeswehr ist eine große Zeltarena aufgebaut. Treibender Hip Hop dröhnt aus den Lautsprechern. Gerade läuft der Ausdauerwettbewerb: Sechs Sportler treten gegeneinander an: 400 Meter laufen, einen 24 Kilo schweren Kettelball 20 Mal vor sich her schwingen, und dann noch 20 Kniebeugen. Das ganze zehn Runden lang. Wer hier mit halten will, muss topfit sein.

Hauptfeldbwebel mit Faible für Functional Fitness

Marlene K. räumt in ihrer Altersklasse beim Ausdauerwettbewerb ab

Eine der Sportlerinnen des deutschen Teams ist Marlene K.. Die 39-Jährige ist Hauptfeldwebel am Bundeswehrstandort in Köln-Wahn und zuständig für die Einsatzplanung. Seit zehn Jahren macht sie Functional Fitness und freut sich, dass in ihrer Sportart endlich der erste internationale Miliärwettbewerb stattfindet: " Die Fitness vom Functional Training ist genau das, was wir im Militär brauchen ."

Das sieht auch die sportlich Verantwortliche des Wettbewerbs so. Annette S. ist Professorin für Sportbiologie an der Universität der Bundeswehr in München: "Das Besondere an diesem Sport ist, dass er nah an den Alltagsbewegungen ist und nah an Bewegungen im Militär. Wenn ich als Soldat eine Munitionskiste in einen Panzer heben muss, brauche ich genau das, was wir hier machen ."

Functional Fitness, Ganzkörpertraining für jedes Alter

Functional Fitness ist ein Training, das Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit fördert, sowie die Koordination. Im Gegensatz zum Gerätetraining, bei dem isoliert Muskelpartien beansprucht werden, trainiert man beim Funktionalen Training zusammenhängende Bewegungsabläufe. Bei den Militärwettkämpfen gibt es Einzel- und Mannschaftswettbewerbe in sechs verschiedenen Disziplinen.

Dabei sein ist alles

Selina L. ist Team-Managerin des 14-köpfigen deutschen Teams