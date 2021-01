Mikrozensus 2021 startet

Wegen der Pandemie-Situation finden diese Befragungen aktuell nicht wie sonst persönlich, sondern telefonisch statt. In den nächsten Tagen klingelt zum Beispiel in sechs zufällig ausgewählten Haushalten in Paderborn das Telefon. Die Interviewer fragen dann nach Alter, Familienstand oder Erwerbstätigkeit.

Wichtige Daten in Corona-Zeiten

Beim Mikrozensus werden insgesamt ein Prozent der Haushalte in Deutschland befragt, um Melderegister und Statistiken zu aktualisieren. So lässt sich etwa sagen, wie viele alleinlebende Senioren es gibt, oder wie viele Vorschulkinder mit berufstätigen Eltern. Gerade in Corona-Krisenzeiten seien das wichtige Daten, heißt es vom statistischen Landesamt. Die Ergebnisse seien Basis für politische und wirtschaftliche Entscheidungen.

Stand: 05.01.2021, 08:37