LEG-Mietwohnung in Münster von Fäkalien geflutet

LEG habe "unverzüglich" reagiert

Die Wohnungsgesellschaft habe nach dem Eingang der Schadensmeldung " unverzüglich Kontakt mit ihrer Mieterin aufgenommen und bereits einen Tag später einen Termin zur Behebung des Schadens in der Wohnung vereinbaren können ", so die schriftliche Stellungnahme der LEG gegenüber dem WDR .

Nach Angaben von Mieterin Melissa Horner vergingen aber viele Stunden bis erstmals ein Handwerker des LEG Notdienstes in der Wohnung auftauchte: 28 Stunden und 30 Hilferufe später.

Forderung nach Hausmeister

Noma Hajar fordert einen Hausmeister

Noma Hajar vom Mieterverein Münster sieht in dem Fäkalienvorfall ein echtes Versagen der LEG. " Man hätte das alles vermeiden können, wenn ein Hausmeister vor Ort gewesen wäre. Der hätte alle Hebel in Bewegung setzen können ", so Hajar. Zudem zahlten die Mieter sogar für einen Hausmeister, den es dort aber nicht gibt.

Familie ausquartiert

Familie Horner wohnt zur Zeit in einer Ferienwohnung

Die LEG hat Melissa Horner und ihre Kinder jetzt vorübergehend in eine Ferienwohnung in Münster ausquartiert. Die Sanierung der Mietwohnung läuft. Unklar ist, wie lange noch. Sie muss auf jeden Fall gründlich sein, denn Sohn Mason leidet an der Stoffwechselstörung Mukoviszidose. Für ihn können Reste von Fäkalkeimen lebensgefährlich werden.