Notunterkunft für Geflüchtete auf dem Messegelände Bad Salzuflen

Am Nachmittag sollen die ersten Busse aus Berlin mit mehreren Hundert geflohenen Frauen und Kindern in Bad Salzuflen im Kreis Lippe ankommen. 200 ehrenamtliche Helfer von der freiwilligen Feuerwehr, den Johannitern und vom THW haben praktisch über Nacht 70 Groß-Zelte auf dem Gelände des Messezentrumsaufgebaut, in denen Geflüchtete vorübergehend untergebracht werden können.

Mehr als 100 Großzelte geplant

Insgesamt sollen mehr als 100 Zelte aufgestellt werden. In jedem Zelt können zehn Menschen auf Feldbetten schlafen. Sechs Zelte bilden je eine Art " Dorf ", das soll etwas Zugehörigkeit und Geborgenheit bieten.

Zelte und Betten für Geflüchtete

Essen können die Geflüchteten im Messerestaurant in der Nachbarhalle. Es gibt eine kleine Kirche und einen Indoor-Spielplatz, bei gutem Wetter können die Kinder auch draußen spielen.

Ärzte sorgen für die medizinische Versorgung. Auch Corona-Impfungen sollen möglichst bald im Impfzentrum in einer Nachbarhalle organisiert werden. Für den Fall eines Corona-Ausbruchs gibt es einen separaten Quarantäne-Bereich.

Weitere Plätze für Flüchtlinge geplant

Die Bezirksregierung Detmold hat eine Messehalle angemietet. Sie stellt derzeit außerdem in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung in Herford 800 Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung. In etwa vier Wochen sollen weitere 1.000 Plätze in der Dempsey-Kaserne in Paderborn hinzukommen.

Über dieses Thema haben wir am 17. März 2022 bei WDR 2 berichtet: Lokalzeit Ostwestfalen-Lippe, 13:30 Uhr