Ein 15-Jähriger ist in Siegen vorläufig festgenommen worden. Er soll am Donnerstagnachmittag (20.06.2019) einen 47-Jährigen mit Messerstichen so schwer verletzt haben, dass er später starb.

Mehrere Stiche in Oberkörper

Die Gegend um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, war es zwischen den beiden zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll der 15-Jährige seinem Gegenüber mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen haben.

Ein Notarzt kümmerte sich um den Schwerverletzten, der anschließend in ein Siegener Krankenhaus gebracht wurde. Dort starb er am frühen Abend an den Folgen der Messerstiche.

Nach kurzer Flucht gefasst

Der 15-Jährige floh zunächst, Polizisten konnten ihn nach kurzer Flucht aber vorläufig festnehmen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Ob der mutmaßliche Täter inhaftiert wird, soll sich am Freitag (21.06.2019) entscheiden.

In welchem Verhältnis das Opfer und der Tatverdächtige standen, ist noch nicht bekannt. Aus Rücksicht auf das jugendliche Alter des Beschuldigten gibt es bislang keine weiteren Auskünfte.