Nach Messerangriff in Lüdinghausen: Tatverdächtiger gefasst

Der mutmaßlicher Täter war nach der Tat in Lüdinghausen direkt mit dem Zug geflohen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten schnell auf die Spur des flüchtigen Tatverdächtigen, so die Polizei. Der 24-Jährige war mit einem Zug nach Frankreich gereist. Französische Polizisten nahmen ihn am frühen Donnerstagabend (27.01.2022) am Bahnhof in Paris fest.