Münsteraner Weltraum-Technik soll bald Daten vom Merkur sammeln

Merkur am wenigsten erforschter Planet im Sonnensystem

So lassen sich Rückschlüsse auf die Entstehung unseres Sonnensystems ziehen. " Der Merkur ist ein extremer Planet. Von minus 170 Grad nachts bis 430 Grad tagsüber ist alles dabei. Und es ist bislang der am schlechtesten von uns erforschte Planet in unserem Sonnensystem ", erklärt Hiesinger. " Er hat einen verhältnismäßig großen Kern. Warum, wissen wir nicht. " Das soll sich nun ändern.

Harald Hiesinger ist mit der Mission bisher sehr zufrieden

Entwickelt wurde "Mertis" an der Uni Münster. Es ist eines von elf Geräten, die dem Merkur auf die Pelle rücken und letzte Geheimnisse rauben sollen. Wenn sie denn mal da sind. " Man muss ehrlich sein. In der Raumfahrt kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Aber bis jetzt läuft alles gut ", gibt sich der Planetologe zufrieden.

Erste Daten Ende 2025

Dass die Thermo-Schutzhülle des Raumschiffs als Schutz vor Hitzeeinwirkungen derzeit ein, zwei Grad über den Prognosen liegt, ist noch ein zu vernachlässigendes Problem. " Das kriegt man in den Griff ", ist Hiesinger zuversichtlich. Dementsprechend stolz ist der Wissenschaftler. Auf sein Team, auf seine Arbeit.

"Es ist ein Traum, der wahr geworden ist. Und ganz sicher ein Highlight im Leben aller, die an dieser Mission beteiligt sind." Harald Hiesinger, Professor für Geologische Planetologie

Mit einem Glas Sekt in der Hand anstoßen kann er hoffentlich am 5. Dezember 2025. Dann nämlich wird die "BepiColombo" in den Orbit des Merkur einschwenken und den Planeten vermutlich zwei Jahre lang umkreisen. Und die Planetologen mit vielen Daten versorgen. Wenn denn alles glatt geht.