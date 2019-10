Paderborn: Menschenkette um Dom für Kirchenreform

Die kirchenkritische Initiative "Maria 2.0" will am Mittwochabend (02.10.2019) mit einer größeren Aktion ihre Forderung nach einer Kirchenreform bestärken. Sie will um 18 Uhr um den Dom eine Menschenkette bilden, um so die Kirche symbolisch in ihre Mitte zu nehmen.

Frauen sollen alle Kirchen-Ämter ausüben dürfen

"Maria 2.0" will die katholische Kirche von innen heraus erneuern und vor allem die Rechte der Frauen stärken. Die bundesweite Initiative fordert den Zugang von Frauen zu allen Ämtern in der Kirche – auch zum Priesteramt. Sie lehnt den Pflichtzölibat ab und will eine Reform der kirchlichen Sexualmoral.