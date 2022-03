Menschenkette in Paderborn: Zeichen für mehr Klimaschutz

Rund 50 Teilnehmer waren am Freitagnachmittag mit Plakaten und Bannern auf den Domplatz gekommen und haben sich zu einer 1,5 aufgestellt. Die Zahl weist auf das Ziel der UN-Klimakonferenz in Paris hin, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mit der Aktion ruft die katholische Kirche außerdem zur Teilnahme am globalen Klimastreik am 25. März auf.

Katholische Kirche macht Nachhaltigkeit zum Thema

Für das Erzbistum Paderborn ist die Bewahrung der Schöpfung eine " genuin christliche Aufgabe ". Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung sollen in allen Bereichen der Kirche mitgelebt und umgesetzt werden, erklärt die Diözese.

Anfang 2022 hat das Erzbistum einen mit 3,5 Millionen Euro ausgestatteten Klimaschutzfonds aufgelegt und fordert Kirchengemeinden und Einrichtungen dazu auf, aktiv zum Schutz des Klimas beizutragen. Ein Klimaschutzmanager soll das Thema zusätzlich voranbringen.