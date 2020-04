Die Meinerzhagener Baugesellschaft will ihren Mietern helfen, wenn sie durch die Corona-Krise Finanzprobleme bekommen. Wie der WDR am Dienstag (07.04.2020) berichtet, will sie Kurzarbeitern in den nächsten drei Monaten einen Teil der Miete erlassen.

Mietminderung müss nicht zurückgezahlt werden

Wer als Kurzarbeiter etwa 40 Prozent weniger Lohn bekommt, dem werden 40 Prozent seiner Miete erlassen - ohne dass er diese Mietminderung zurückzahlen muss. Ein kleiner Teil der Mietkürzung wird in Form eines Gutscheins ausgezahlt: Damit können die Mieter in Meinerzhagener Geschäften einkaufen und diese unterstützen.

" Menschen nicht vergessen "

Geschäftsführer Oliver Drenkard erläuterte: " In erster Linie wollen wir den Menschen, die aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten, eine finanzielle Hilfe bieten. " Darüber hinaus benannte er einen weiteren Aspekt: " Wir wollen auch ein Zeichen setzen, dass die Wohnungswirtschaft sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist und die Menschen in diesen Zeiten nicht vergisst. "

Mit der getroffenen Regelung gehe die Meinerzhagener Baugesellschaft deutlich über die neuen gesetzlichen Regelungen hinaus, sagte eine Sprecherin des Mieterbundes dem WDR .

Die Baugesellschaft Meinerzhagen hat 1.500 Mieter.