Für weniger Müll in Münster: Einkaufstaschen leihen statt kaufen

Er sieht ein bisschen aus wie ein extravaganter Kleiderständer aus Latten. Jutebeutel und Taschen aus Recyclingmaterial hängen an den Armen. Seit einer Woche steht der Mehrwegbeutel-Baum im Eingangsbereich der Stadtteilbücherei in Münster im Hansaviertel. Leiterin Maike Stammnitz ist froh, dass bei ihr einer der ersten Bäume steht.

Ein Beutel reicht oft nicht

" Unsere Leser lieben es. Die sind in der Regel nachhaltig unterwegs und haben auch einen Beutel dabei, aber meist ist ein Beutel zu wenig ." So geht es auch Brigitte Potysch, sie besorgt sich hier regelmäßig Lesestoff. Diesmal nimmt sie auch einen Beutel vom Mehrwegbeutel-Baum: " Das ist eine tolle Idee, ich hätte auch noch ein paar Beutel zu Hause, aber heute habe ich keinen dabei. "

Idee aus Hansaforum

Die Idee für den Mehrwegbeutel-Baum kommt aus dem Hansaforum in Münster. Hier haben Bürgerinnen und Bürger seit 2019 bereits 80 Projekte für ihr Stadtviertel entwickelt und umsetzt, berichtet Gesa Hatesohl: " Der Jutebeutel-Baum war ein recht frühes Projekt im Hansaforum, eine gute Idee für Nachhaltigkeit und Müllvermeidung ". Dieser erste Baum steht in einem Supermarkt im Hansaviertel.

Doch dabei blieb es nicht. Inzwischen wurde aus dem Projekt eine Kooperation mit dem nachhaltigen Designstudio formagora und den Abfallwirtschaftsbetrieben. Bei den Tagen der Nachhaltigkeit haben Bürgerinnen und Bürger in Workshops die Mehrwegbeutel-Bäume gebaut, aus altem Möbelholz. Allein in der Stadt Münster fallen jedes Jahr zwölfeinhalbtausend Tonnen Holzabfälle an. Das meiste wird verbrannt.

Gebrauchtes Material zurück in den Kreislauf

Nick Potter vom Designstudio formagora

Das muss nicht sein, findet auch Designer Nick Potter von formagora: " Uns ist wichtig so viel Materialien wie möglich zurück in den Kreislauf zu führen und das ist ein Projekt mit Außenwirkung und Strahlkraft. Die Menschen begreifen, wie wertvoll Material noch sein kann. " Inzwischen gibt es 10 Mehrwegbeutel-Bäume in Münster. Nick Potter hofft, dass es bald noch mehr sind.

Über das Thema berichten wir auch in der Lokalzeit Münsterland im WDR-Fernsehen am 21.08.2023.