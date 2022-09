Mehrweg in der Gastronomie: Ist das die Zukunft?

Wenn Matthias Honermann an die Lockdown-Zeit zurückblickt, dann erinnert er sich auch an Berge an Verpackungsmüll. In den Jahren 2020 und 2021 hat das Hotel-Restaurant Lindenhof in Pr. Oldendorf im Kreis Minden-Lübbecke teilweise bis zu 400 Essen am Tag außer Haus verkauft.

Da hieß es für den Junior-Chef Plastikbecher und Einwegverpackungen in Zeitungen wickeln, damit die Kunden ihr Essen abholen konnten. Diese Mengen haben Familie Honermann nachdenklich werden lassen.

Mehrweg wird schon genutzt

Schließlich haben sich Honermanns für ein Mehrwegverpackungssystem entschieden; ein Angebot, das noch nicht genutzt werden muss. " Wir haben einige Stammkunden, die das in dem Mehrwegsystem bestellen und sehr zufrieden sind. Die Mehrheit bestellt aber noch in Einwegverpackungen. "

Das könnte sich ab dem kommenden Jahr ändern. Ab 2023 müssen Caterer, Lieferdienste und Restaurants für Essen und Getränke auch Mehrwegbehälter anbieten - zusätzlich als Alternative zu Einwegverpackungen.

In etwa 100 Betrieben wird das Mehrwegsystem von Vytal bei uns in der Region genutzt.

Regelung gilt nicht für kleine Betriebe

Das gilt nicht für Imbissbuden und andere Betriebe mit maximal fünf Beschäftigten und einer Verkaufsfläche von weniger als 80 Quadratmetern. Aber auch sie sollen eine umweltschonende Alternative anbieten. Die Bundesregierung will, dass die Imbissbuden ihre Kundschaft darauf hinweisen, eigene Behälter mitzubringen.

Weil die Stadt Bielefeld möchte, dass auch kleine Betriebe das Pfandsystem einführen, erhalten sie dafür von der Stadt einen Zuschuss von maximal 500 Euro, für den Kauf einer Spülmaschine noch einmal bis zu 1.000 Euro.

Video starten, abbrechen mit Escape Alu, Papier, Plastik – Wir müssen weg vom Verpackungsmüll Planet Wissen. . 58:13 Min. . UT . Verfügbar bis 08.06.2025. ARD-alpha.

Verbraucherzentrale Paderborn hat Mehrweg testen lassen

Umweltberaterin Jenny Fromme von der Verbraucherzentrale Paderborn findet nicht nur das Konzept von Mehrwegsystemen gut. Sie kann auch bestätigen, dass viele Kunden Mehrweg wollen. Um das herauszufinden, hat die Verbraucherzentrale zusammen mit dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn im Mai ein Projekt gestartet:

Jenny Fromme ist Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Paderborn.

15 Menschen testeten zwei Wochen lang und brachten dafür ihre eigenen Behältnisse mit in die Gastronomie-Betriebe. Das Ergebnis: " Viele haben gesagt, dass es für sie kein Problem ist. Manche Testerinnen und Tester sind der Meinung, dass es schon umständlich ist, gerade wenn man für seine ganze Familie zum Beispiel in Glasbehältern Essen abfüllen lässt. " Gleichzeitig empfiehlt die Umweltberaterin auch Mehrwegsysteme von großen Anbietern.

Mehrweg ist auch mehr Aufwand

Wie die Behälter von Vytal im Hotel-Restaurant Lindenhof. Wobei der Junior-Chef hier ein Problem sieht: " Es kann natürlich mehr Aufwand sein, dass man immer die Verpackung zurückbringen muss. Da wäre es sicherlich einfacher, wenn viele Betriebe mitmachen, denn man kann ja die Verpackungen bei allen teilnehmenden Betrieben zurückgeben."

Auch wenn das Prinzip einfach ist: Über eine App werden die befüllten Boxen ausgeliehen, das Unternehmen zahlt dafür ein paar Cent und damit einen ähnlichen Preis wie für eine Einwegverpackung und innerhalb von 14 Tagen müssen die Boxen vom Kunden zu einem der teilnehmenden Restaurants zurückgebracht werden.

Und da ist sich Matthias Honermann sicher: Wenn nicht genügend Betriebe mitziehen, hätte Mehrweg keinen echten Mehrwert.