"Neun Monate hörte ich den Schrei"

Welche seelischen Spuren der immer rauere Umgang bei den Einsatzkräften hinterlässt, kann sehr variieren. Polizist André Gaudschun aus Bottrop hat einige heftige körperliche Auseinandersetzungen erlebt. Doch am tiefsten berührt hat ihn ein Einsatz, bei dem er eine junge Frau in die geschlossene Abteilung einer Klinik zurückbringen musste. Die Frau fasste Vertrauen zu dem jungen Beamten und klammerte sich immer fester an ihn. In der Klinik mussten vier Krankenschwestern sie mühsam von ihm lösen. Dabei stieß die Patientin einen Schrei aus. "Den habe ich neun Monate immer wieder gehört ", erzählt der heute 42-jährige.

Schulen im Fokus

Löschfahrzeug mit Kampange

Die Initiatoren der Schau "Der Mensch dahinter" wollen jetzt verstärkt an Schulen herantreten. Erste Erfahrungen sind positiv. So hat die Emmy-Noether-Gesamtschule in Neuenkirchen im Kreis Steinfurt die Ausstellung im Philosophie-Unterricht thematisiert. " Die Frage nach dem guten Handeln konnten wir hier an ganz praktischen Beispielen besprechen" , erzählt eine Lehrerin. Und berichtet von einem unerwarteten Nebenaspekt: "Plötzlich wollen ganz viele aus der Klasse Abitur machen, um Polizist und Polizistin zu werden."

Unsere Quellen: