Mehr junge Menschen besuchen LWL-Museen

Die 18 Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe freuen sich über deutlich mehr junge Besucher. Das hat der Landschaftsverband am Mittwoch (07.11.2019) mitgeteilt.

Anstieg um 40 Prozent allein im Museum für Kunst und Kultur

Allein das Museum für Kunst und Kultur am münsterschen Domplatz verzeichnet nach Angaben des Verbandes bei den jugendlichen Gästen einen Anstieg um 40 Prozent. Seit April 2019 haben Kinder und Jugendliche in den Museen des Kommunalverbandes freien Eintritt.

Viele Schulklassen profitieren von "LWL-Mobilitätsfonds"

Teilweise finanziert der Verband auch die An- und Abreise, sofern die Jugendlichen mit einer Gruppe anreisen. Dafür hat er einen sogenanten " LWL -Mobilitätsfonds" eingerichtet. In diesem Topf stehen pro Jahr 250.000 Euro zur Verfügung. In diesem Jahr profitierten davon fast 250 Schulklassen und Kita-Gruppen.

Kostenlose Führungen für junge Familien

Junge Familien erkunden das LWL-Museum