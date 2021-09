THW-Jobs im Münsterland stark nachgefragt

Allein beim THW -Ortsverband Münster haben sich seit dem Hochwasser 25 Menschen gemeldet, die eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Helfer machen wollen. Die Nachfrage sei Rekord. Normalerweise würden sich ein, zwei Interessenten in dem Zeitraum melden, so das THW in Münster.

Tatsächlich haben die ersten der Interessenten gerade mit ihrer Grundausbildung begonnen. Die 17-jährige Christina Beuse und der 28-jährige Martin Bratschke sind zwar schon seit Mai dabei, aber auch sie müssen noch viel lernen – zum Beispiel auf dem THW-Übungsgelände in Münster-Handorf. Einmal pro Woche treffen sie sich hier mit den anderen angehenden THW-Helfern.

Übungsszenario Betonblock verrücken

An diesem Abend steht zum Beispiel das Wegrücken eines tonnenschweren Betonblocks auf dem Programm: Die beiden müssen selbst entscheiden, welche Werkzeuge sie dafür einsetzen.

Martin Bratschke absolviert die Grundausbildung

Ihre Wahl fällt auf die sogenannte Büffelwinde. Mit diesem Hydraulikheber verschieben sie den Betonblock Millimeter für Millimeter – bis eine Betonröhre sichtbar wird. In ihr liegt eine verschüttete Person, so das Rettungsszenario.

Herausforderungen und Hilfsbereitschaft

Christina Beuse freut sich auf den ersten Einsatz

Für den 28jährigen Bratschke ist die Motivation klar, warum er beim THW mit anpacken möchte. Er hat beim Zoll einen Bürojob. " Hier habe ich einen Ausgleich an der frischen Luft und bekomme spannende Herausforderungen. " Christina Beuse ist noch Schülerin, schwärmt von der Kameradschaft beim THW und kann es kaum erwarten, " dass ich bei meinem ersten Einsatz tatsächlich Menschen helfe ".

Sandsäcke befüllen als Team-Übung

Zum Jahresende peilen die beiden Neulinge ihre Prüfung zum ehrenamtlichen THW-Helfer an. Zu den praktischen Lerninhalten gehört auch das Auspumpen von Kellern und das Befüllen von Sandsäcken.

Letzteres üben die Anwärter in verschiedenen Teams, die gegeneinander antreten. Martin Bratschke liebt diese Wettkampfstimmung. Der 28jährige kann sich gut vorstellen dass dieser Sportsgeist auch bei echten Einsätzen hilft.

So viele Neulinge wie nie

Der Umgang mit der Wasserpumpe gehört zur Ausbildung

Christina Beuse und Martin Bratschke sind zwei von derzeit 36 Menschen, die beim THW in Münster gerade ihre Grundausbildung machen. " So viele hatten wir noch nie ", freit sich der THW-Ortsbeauftragter Bastian Solke. Zum Teil sei es in Münster jetzt schwierig, für alle Neuen passende Jobs zu finden.

Andere THW-Ortsverbände haben dagegen nach wie vor dringenden Personalbedarf. In Greven und Ibbenbüren, in Coesfeld und Dülmen sowie in Oelde wird derzeit jede helfende Hand gebraucht. Aber auch hier besteht Hoffnung: Nach der Flutkatastrophe sei auch in diesen Ortsverbänden die Nachfrage nach ehrenamtlichen Jobs gestiegen.

Stand: 01.09.2021, 19:48