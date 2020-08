Sohn soll Mutter in Marienmünster getötet haben

In Marienmünster im Kreis Höxter soll ein Mann seine Mutter getötet haben. Der 53-Jährige ist seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Vieles an dem Fall ist noch unklar.

79-jährige lag tot in der Badewanne

Die Tat soll sich in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Kollerbeck ereignet haben. Dort lebte der Mann mit seiner Mutter. Er hatte am Dienstag selbst die Polizei gerufen. Seine 79-jährige Mutter lag laut Polizei tot in der Badewanne.

Offenbar ergaben sich bei den ersten Angaben des Mannes Widersprüche. Die Ermittler gingen dann davon aus, dass er für den Tod seiner Mutter verantwortlich war, und nahmen ihn einen Tag später fest.

Mutter und Sohn lebten zurückgezogen

Der mutmaßliche Täter ist jetzt in Bielefeld in Untersuchungshaft. Mutter und Sohn lebten zurückgezogen in dem Ort. Er soll mehrfach Nachbarn bedroht haben.