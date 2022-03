Stadtbahn-Stöße: Tatverdächtige festgenommen

Polizeibeamte der extra eingerichteten Mordkommission konnten die 23-jährige Bielefelderin an einer der Haltestellen festnehmen, an denen sie vorher schon aktiv gewesen sein soll. Zeugenhinweise und weitere Fahndungsmaßnahmen führten zur Überführung der mutmaßlichen Täterin. Bei einem der Vorfälle wurde ein Mann schwer verletzt.

Motiv bislang unbekannt

Die 23-Jährige habe sich laut Fabian Rickel von der Bielefelder Polizei noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert: "Bislang haben wir aber erhärtende Beweise feststellen können, sodass heute ein Untersuchungshaftbefehl erlassen werden konnte, wegen versuchten zweifachen Mordes und versuchter schwerer Körperverletzung."

Vorfall am Dienstag

Am Dienstagvormittag stand ein 29 Jahre alter Mann an einer Haltestelle der Bielefelder Stadtbahn. Als der Zug einfuhr, sei er von einer unbekannten Frau seitlich gegen den Zug geschubst worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld mit. Der Mann habe einen heftigen Stoß in den Rücken bekommen und sei seitlich gegen die Bahn geprallt. Er blieb dabei unverletzt. Am Sonntagnachmittag war ebenfalls ein junger Mann gegen eine Stadtbahn gestoßen worden. Er wurde schwer verletzt.

Weiterer Vorfall bekannt

Auch ein 40-Jähriger meldete sich bei der Polizei. Am Dienstag habe er die Frau an einem Bielefelder Bahnsteig bemerkt. Sie soll, laut Bielefelder Polizei, um ihn herumgelaufen sein. Das machte den Mann misstrauisch, weswegen er sie im Auge behielt. Als die Bahn einfuhr, soll die Frau Anlauf genommen haben, woraufhin der Mann sich umdrehte. Das brachte die mutmaßliche Täterin wohl von ihrem Vorhaben ab.

Die Polizei hält es für möglich, dass die Frau weitere ähnliche Taten begangen hat.