Arnsberg: Messerangriff auf Ex-Freundin

Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Zu dem Angriff soll es in der Nacht zum Pfingstsonntag (31.05.2020) um fünf Uhr morgens gekommen sein. Zuvor habe es in dem Haus in Arnsberg-Hüsten einen Streit zwischen dem 32jährigen und seiner 18jährigen Ex-Freundin gegeben, sagte der Arnsberger Staatsanwalt Klaus Neulken.

Das Opfer habe zusammen mit ihrer jüngeren Schwester lebensgefährlich verletzt auf die Straße fliehen können. Dort - so Neulken - habe sie eine Zeitungsbotin entdeckt und die Polizei alarmiert.

Opfer und Tatverdächtiger außer Lebensgefahr

Als die Polizei ins Haus kam, sei der Tatverdächtige in den Keller geflüchtet und habe sich selbst mit Messerstichen lebensbedrohlich verletzt.

Opfer und Tatverdächtiger wurden in Krankenhäuser gebracht und operiert. Nach Angaben des Staatsanwalts sind inzwischen beide außer Lebensgefahr. Am Pfingstmontag soll ein Haftrichter prüfen, ob der 32jährige in Untersuchungshaft kommt.

Stand: 01.06.2020, 14:48