Dörentrup: Mann schließt sich mit Kindern ein und legt Feuer

Eine Anwohnerin verständigte am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr die Polizei, weil sie einen häuslichen Streit in der Nachbarschaft wahrgenommen hatte. An einer Straße trafen die Beamten auf die verletzte Ehefrau des Mannes, der sich mit den gemeinsamen Kindern in der Wohnung verbarrikadiert hatte.

Einsatzkräfte stürmten die Wohnung

Nach Polizeiangaben versuchten die Beamten den Mann in der Wohnung zu beruhigen. Dieser warf allerdings Gegenstände aus dem Haus und drohte, ein Feuer zu legen. Als die Beamten Brandgeruch wahrgenommen hatten, stürmten sie die Wohnung.

Es gelang ihnen, den Mann festzunehmen sowie die drei Kinder in Sicherheit zu bringen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.