Mann in Isselburg vergewaltigt

Ein 29-jährige Isselburger und sein 25-jähriger Bruder sollen das mutmaßliche Opfer in einer Wohnung in Isselburg-Werth mehrere Tage eingesperrt und vergewaltigt haben. Das Opfer ist ein junger Mann aus dem Kreis Wesel. Er soll in den Wochen vor der Tat bei den Brüdern in Isselburg gewohnt haben.

In Wohnung festgehalten und vergewaltigt

Seit vergangenem Mittwoch hätten sie ihn festgehalten und auch vergewaltigt. Am Freitag konnte er sich wohl befreien und flüchten. Der Mann suchte Hilfe in einem Geschäft in Isselburg-Wert.

Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter schnell ermittelt. In der Wohnung wurde eine Schusswaffe gefunden. Drei Hunde - darunter ein Kampfhund - kamen ins Tierheim.

