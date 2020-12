"Wir ermitteln mit Hochdruck in alle Richtungen und werden dabei auch besonders das private und berufliche Umfeld des 34-Jährigen beleuchten" , so der Leiter der Mordkommission Ulrich Bux. Das Opfer gehörte der aramäischen Gemeinde "St. Johannes der Täufer" an, war dort offenbar sehr bekannt und beliebt.

Hinweise von Zeugen gesucht

Der getötete Mann habe bis etwa 21.20 Uhr am Donnerstagabend in einem Imbiss in Ahlen gearbeitet. Danach sei der Mann vermutlich noch mit einem grauen Audi A4 Kombi mit einem BE-Kennzeichen unterwegs gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den 34-Jährigen noch lebend im Stadtgebiet gesehen haben, oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort aufgefallen sind.