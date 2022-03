Herford: Tödlicher Unfall auf A2

Der Unfall soll sich etwa 100 Meter hinter dem Parkplatz Herford-Ost ereignet haben. Der Mann wollte scheinbar vom Rastplatz auf den gegenüberliegenden Parkplatz wechseln. Dabei soll er von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert worden sein. Der Fahrer des Wagens blieb wohl unverletzt.

Autos konnten nicht mehr ausweichen

Offenbar konnten drei weitere Autofahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und überfuhren den Mann. Dieser starb noch an der Unfallstelle. Für die Beteiligten des Unfalls soll eine Notfallseelsorge alarmiert worden sein.

Spezialisten des Unfallaufnahmeteams der Bielefelder Polizei sollen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Spuren an der 200 Meter langen Unfallstelle gesichert haben. Der Verkehr staute sich bis in dei Nacht in Richtung Dortmund auf mehreren Kilometern.

Die Autobahnpolizei Herford bestätigt bislang nur, dass ein Fußgänger auf der A2 ums Leben kam.

Über dieses Thema haben wir auf WDR2 berichtet: Lokalzeit OWL, 03. März 2022, 8:30 Uhr.