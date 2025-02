Die Pflegekammer NRW hat erstmals umfassende Daten zur Pflegesituation in NRW erhoben. Die Prognosen für Höxter sind dabei besonders schlecht. ,, Die Demografie und der Personalmangel schlagen sicherlich überall zu, in Höxter aber noch mal mit besonderer Wucht. Wir können anhand der Datenlage sagen, dass dreimal mehr Pflegefachpersonen in Rente gehen als an Nachwuchs in den Gesundheitsmarkt kommen ", sagt Sandra Postel, Präsidentin der Pflegekammer NRW .

Zu wenig Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger

Dieses Ergebnis sei erschreckend, weil es nicht um eine Entwicklung gehe, die in 20 bis 30 Jahren passieren wird. Die Expertinnen und Experten schätzen, dass Höxter schon in fünf Jahren einen akuten Mangel an Pflegepersonal haben wird.

Die Kluft zwischen pflegebedürftigen Menschen und Pflegepersonal sei in Höxter besonders groß. Auf 40 Prozent Pflegefachpersonen, die in naher Zukunft in Rente gehen könnten, kämen nur 10 Prozent Berufeinsteigerinnen und Berufseinsteiger.

Ebenfalls schlechte Aussichten für Minden-Lübbecke

Unter den zehn Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit den schlechtesten Aussichten ist auch der Kreis Minden-Lübbecke. Womöglich ist die Lage in ländlichen Regionen besonders schwierig, weil junge Menschen Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen nur schlecht erreichen können, vermutet man bei der Kammer.

In ganz NRW sei die Lage schlecht: Der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung beträgt laut Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW 8 Prozent. In Bayern liegt er bespielweise nur bei 4 Prozent.

Mögliche Folge: Mehr pflegende Angehörige