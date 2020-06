Der Kinderschutzbund in Münster hatte zu der Mahnwache aufgerufen. Er appelliert an alle in der Gesellschaft, besser hinzuschauen und hinzuhören. Nach Informationen des Kinderschutzbundes muss ein von Missbrauch betroffenes Kind im Durchschnitt sieben Hinweise geben, bis ihm geglaubt wird. Das müsse sich dringend ändern.

Für den Abend ist noch eine weitere Mahnwache im Stadtteil Kinderhaus geplant. Hier waren in einer Gartenlaube zwei Jungen von erwachsenen Männern über Stunden vergewaltigt worden. Bei der Mahnwache wollen die Initiatoren in Gedanken an die Opfer 15 Minuten lang schweigen.

Stand: 19.06.2020, 18:06