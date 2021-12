Bereits im ersten Lockdown nahm sie immer mehr ab, im zweiten Lockdown kam dann der komplette Absturz. Marie musste vier Monate in einer Klinik behandelt werden.

Heute wird sie intensiv betreut, ihr Essverhalten wird kontrolliert. Im Interview erzählt sie von ihrer Krankheit und der großen Angst vor einem erneuten Lockdown.

WDR : Marie, wie würdest du Magersucht und deine Gedanken dazu beschreiben?

Marie: Von der Wahrnehmung her ist es wie so eine Stimme, die in deinem Kopf ist und die ganze Zeit sagt: " Du machst das falsch, du bist zu dick, du bist nicht schön genug. " Man will einfach nur noch unsichtbar sein, man will einfach auch gar nicht mehr da sein. Man hat nicht das Gefühl, dass man so viel Wert hat, dass man Platz in der Welt einnehmen kann.

" Durch Corona in ein Loch gefallen "

Wenn man kleiner und schmaler wird, dann braucht man ja auch weniger Platz. Es ist immer krass, das so zu sagen, aber es ist ja eigentlich eine sehr, sehr langsame Form von Suizid. Weil man einfach auch gar nicht mehr auf der Welt sein möchte und es einem auch egal ist, was mit seinem Körper passiert.

WDR : Wie fing es bei dir an?

Marie fühlte sich lange Zeit zu dick.

Marie: Ich hatte so vor zwei Jahren immer das Gefühl, dass ich zu dick bin und habe mich in meinem Körper überhaupt nicht wohl gefühlt. Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt ein bisschen gesund esse und Sport mache, dann nehme ich ab und danach ist wieder alles gut.

" Lehrerin zu verdanken, dass ich noch da bin "

Als dann Corona kam, hatte ich plötzlich ganz viel Zeit, um mich mit diesem Gedanken noch mehr auseinanderzusetzen. Die Schule ist weggebrochen, Freizeit, Freunde. Und dann ist man in so ein Loch reingefallen, man hatte nichts mehr, was einen irgendwie da rausholen konnte. Man ist praktisch komplett unsichtbar geworden.

WDR : Was ist dann passiert?

Marie: Ich habe immer mehr abgenommen. Tagelang sogar fast nichts mehr gegessen. Meine Eltern haben sich große Sorgen gemacht, aber sie konnten nicht direkt etwas an der Situation ändern. Du bist gefangen in einem Teufelskreis, lässt andere auch nicht an dich heran.

Dann, am ersten Präsenztag nach der langen Zeit daheim, hat mich meine Lehrerin direkt auf mein Gewicht angesprochen. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich heute noch hier bin. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Sie hat ohne zu zögern alle weiteren Schritte in die Wege geleitet - unter anderem auch die Beratung bei LaVie in Siegen.

WDR : Du musstest in diesem Jahr sogar für vier Monate in die Klinik. Wie war das für dich?

Marie: Anfangs habe ich mich vehement dagegen gesträubt. Ich wollte nicht noch mehr isoliert werden, wollte nicht nach den Regeln fremder Menschen leben. Doch nach einigen Tagen merkte ich, wie gut mir die Betreuung vor Ort tat. Im Nachhinein war es eine der besten Zeiten. Ich habe Freunde gefunden, habe Menschen getroffen, die mich verstanden haben, die auf mich eingegangen sind. Ich habe endlich gelernt, mich und meinen Körper zu verstehen. Es war manchmal hart - jedoch war es eine wichtige und wertvolle Zeit.