Teurer Wiederaufbau nach dem Hochwasser

Auf dem Gelände der Firma Klincke-Draht in Altena hatte das Hochwasser alles mitgerissen, was nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnte. Der Schaden allein an Maschinen und den Firmenhallen wird auf über fünf Millionen Euro geschätzt.

Die alten, kaputten Gebäude wurden mittlerweile abgerissen. An gleicher Stelle wird eine neue Firmenhalle gebaut. Höher und sicherer als bisher.

Künftig besserer Hochwasserschutz

Auf dem Gelände der Firma Klincke-Draht laufen die Bauarbeiten für eine neue Halle.

Geschäftsführer Bernd Falz will Vorsorge für künftige Hochwasser treffen. „Das ist auch ein Grund dafür, dass die Untere Wasserbehörde des Märkischen Kreises uns die Auflage gemacht hat, das Bachbett zu verbreitern. Anstatt der 4,50 Meter, die wir jetzt haben, soll das in Zukunft 6,50 Meter sein.“

Neubau ganzer Straße

Autos wurden mitgerissen. Stützwände und Häuser sind eingestürzt. Straßen wurden zerstört. Das Wasser hinterließ überall im Lennetal seine Spuren. Auch in der Höllmecke. Die wichtige Verbindungsstraße zwischen Werdohl und Neuenrade wird für rund vier Millionen Euro auf rund zwei Kilometern Länge saniert.

Die Höllmecke in Werdohl soll nach der Sanierung besser vor Hochwasser geschützt sein.

Ein Jahr nach dem Hochwasser hat der Höllmecke-Bach nun genug Platz, sich ausdehnen zu können. An anderen Stellen ist man längst noch nicht so weit. Es bleibt eine Mammut-Aufgabe, die kein Ende nimmt, sagt Altenas Bürgermeister Uwe Kober.