Meschede: Mädchen in Wohnung eines Sexualstraftäters gefunden

Der 36-jährige Mann aus Meschede soll mit dem Mädchen aus Bochum regelmäßig gechattet haben. Er gilt als rückfallgefährdet. Die Mutter hatte ihre Tochter als vermisst gemeldet. Einen Tag später fanden die Ermittler die 14-Jährige dann in der Wohnung in Meschede. Nach bisherigem Stand ist es zu keinen Straftraten gekommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben aber den dringenden Verdacht, dass der Mann dem Mädchen in der Vergangenheit pornografische Bilder geschickt hatte.

Festgenommener ist rückfallgefährdeter Sexualstraftäter

Der Sexualstraftäter befindet sich nach Angaben der Polizei in einem Landesprogramm, mit dem verhindert werden soll, dass Sexualstraftäter nach ihrer Haftentlassung in die Anonymität abtauchen und neue Sexualstraftaten begehen. Der Mann sitzt jetzt in Haft.

Stand: 17.08.2020, 17:49