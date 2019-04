Neues Zentralmagazin für LWL-Museen in Münster eröffnet

Das ebenfalls in Münster ansässige LWL -Museum für Kunst und Kultur bringt dort mehr als 3.000 Objekte unter, darunter rund 1.000 Steinskulpturen, 150 wertvolle Gemälde, 200 Fotografien und rund 800 Möbelstücke. Auch große Objekte, die aus der internationalen Skulpturenausstellung "Skulptur Projekte" stammen, können dort gelagert werden - so z.B. eine 1,6 Tonnen schwere Arbeit von Ulrich Rückriem.

Klima-Räume für empfindliche Exponate

Die Außenfassade des neuen Museumsarchivs

Das neue Magazin ist hermetisch abgeschlossen, um die wertvollen Exponate sicher aufzubewahren. Für die jeweiligen Sammlungsstücke können in jedem Raum die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit individuell angepasst werden. So kann das LWL-Medienzentrum dort zum Beispiel seine empfindlichen Film- und Fotomaterialien in einer Klimakammer unterbringen.

Platz für Exponate aus zahlreichen Museen

Bisher mussten die Museen des LWL alle Objekte, die nicht in der Ausstellung zu sehen waren, in verschiedenen Gebäuden lagern. Im neuen Zentralmagazin stehen jetzt insgesamt 10.000 Quadratmeter Lagerfläche zur Verfügung. Rund 40% von soll an andere Museen vermietet werden. Der Neubau hat rund 14 Millionen Euro gekostet.

Stand: 02.04.2019, 18:09