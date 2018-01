Bielefelder Luftqualität im Internet abrufbar

Am Jahnplatz in Bielefeld ist am Donnerstag (04.01.2018) eine neue Anlage zum Messen der Luftqualität installiert worden. Mit den Daten aus der Anlage des Landesumweltamtes kann jetzt jeder jederzeit die aktuellen Schadstoffbelastungen der Luft am Jahnplatz - einem zentralen Platz in der Innenstadt - im Internet einsehen.

Seit Jahren werden die Grenzwerte für Stickoxide in Bielefeld überschritten. Das zeigen regelmäßige Messungen des Landesumweltamtes an drei Stellen. Unter anderem am Jahnplatz. Auch Messungen vom Verkehrsclub Deutschland bestätigen das. Die Stadt überlegt nun, den Verkehr hier einzuschränken.

Mehr Transparenz durch neue Messanlage

Dagegen sträubt sich allerdings die Wirtschaft. Sie hat selbst gemessen und angeblich festgestellt, dass die Luft nicht so schlecht ist, wie die anderen Messungen angeben.