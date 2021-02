Richtige Filter und Ansaugtechnik entscheidend

Die Luftreiniger sollten aber bestimmte Standards erfüllen. Am wichtigsten ist nach der am Donnerstag veröffentlichten Studie, dass sie mit Hepa -14-Filtern ausgestattet sind. Hepa-14 bezeichnet eine bestimmte Filterklasse: High-Efficiency Particulate Air Filter, übersetzt etwa " hocheffizienter Partikelfilter ". Ebenfalls wichtig, der Reiniger muss auch die Luft am Boden ansaugen.

Bis zu 99,995 der Corona-Viren weg

Konferenz mit Corona-Test-Dummies

Die Uniklinik hatte in Zusammenarbeit mit dem Hygieneinstitut HYBETA solche Luftreiniger in geschlossenen Räumen mit sechs Dummies getestet. Dabei waren die Dummies so präpariert worden, dass sie Aerosole von sich gaben, sozusagen atmeten. Das in den Tests verwendete Luftreinigungsmodelll ist nach Angaben der Uni in der Lage, 99,995 Prozent der Corona-Aersole aus der Luft zu filtern.