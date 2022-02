Gericht: Schüler haben kein Recht auf Luftfilter in der Klasse

Der Grundschüler aus dem Kreis Herford hatte gegen die Stadt, das Land und die Unfallkasse NRW geklagt, weil er durch das regelmäßige Lüften eine Gesundheitsgefährdung befürchtete. Er wollte erreichen, dass die Raumtemperatur in der Klasse im Winter nicht unter 20 Grad Celsius sinkt.

Richter: Schülerinnen und Schüler sollen sich wärmer anziehen

Das sah das Oberverwaltungsgericht Münster anders. Zwar sei für Arbeitsstätten mit leichten, sitzenden Tätigkeiten eine Raumtemperatur von mindestens 20 Grad vorgesehen. Einer Unterschreitung könne aber mit geeigneter Kleidung begegnet werden, urteilten die Richter.

Mindener Verwaltungsgericht hatte ähnlich geurteilt

Bestehende Gesundheitsgefahren durch kalte Luft bei regelmäßigem Lüften und ein Infektionsrisiko mit Corona seien damit angemessen in Ausgleich gebracht, erklärte das Gericht in seiner Begründung im Eilverfahren. Zuvor hatte schon das Verwaltungsgericht in Minden die Eilanträge des Grundschülers abgewiesen.



