Missbrauchsfälle in Lügde: Nun auch Ermittlungen gegen Polizei

Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt jetzt auch gegen die Polizei im Kreis Lippe. Oberstaatsanwalt Ralf Vetter bestätigt am Donnerstag (31.01.2019), dass es bereits 2016 Hinweise von gleich zwei Zeugen zu einem möglichen sexuellem Missbrauch des Pflegekindes durch den Hauptbeschuldigten gab.

Hinweise auf sexuellen Missbrauch bereits 2016

Ein Hinweis ging im August 2016 telefonisch an Polizei, Jugendamt und Kinderschutzbund. Die Polizei habe ihn an das Jugendamt Lippe weitergeleitet. Polizeiliche Ermittlungen habe es aber nicht gegeben. " Wir prüfen jetzt, ob die Polizei nicht weitere Schritte hätte einleiten müssen ", sagt Vetter am Donnerstag.

Ein weiterer Hinweis kam schon 2016 vom Kinderschutzbund Hameln-Pyrmont. Nach dem Beratungsgespräch mit einem Vater habe man das ortsansässige Jugendamt und die Polizeidienststelle Barntrup Kreis Lippe informiert, sagte eine Mitarbeiterin dem WDR . Die Polizei hätte daraufhin den nunmehr Hauptverdächtigen befragen wollen.

Video starten, abbrechen mit Escape Lügde - ein verunsicherter Ort | WDR aktuell | 31.01.2019 | 01:32 Min. | Verfügbar bis 31.01.2020 | WDR

Verstörender Auftritt des mutmaßlichen Opfers

Auch durch das Jobcenter in Blomberg wurde das Jugendamt Lippe nach WDR -Recherchen schon 2016 auf möglichen sexuellen Missbrauch aufmerksam gemacht. Der Hauptverdächtige war damals in Begleitung seiner Pflegetochter erschienen, weil er Geld brauchte. Die Arge -Mitarbeiterin wurde unter anderem durch Äußerungen des Mädchens alarmiert. So sagte die damals Sechsjährige, sie könne Männer nicht mehr riechen. Jugendamtsleiter Karl-Eitel John räumte gegenüber dem WDR ein, dass daraus "jedoch kein sexueller Missbrauch zum damaligen Zeitpunkt abgeleitet" werden konnte.

Wohnsituation auf Campingplatz bemängelt

Der Fall sei dann sofort an das zuständige Jugendamt in Hameln-Pyrmont weitergegen worden. Diese hätte dann dem Jugendamt Lippe mitgeteilt, dass zwar die Wohnsituation bemängelt wurde, sonst jedoch "alles in Ordnung" sei. John abschließend: "Wir kontrollieren nicht die Arbeit eines anderen Jugendamtes".

Weitere Hinweise durch Hotlines

Bei den Ermittlungsbehörden sind am Donnerstag (31.08.2019) auch über eine extra eingerichtete Polizei-Hotline neue Hinweise zu den Missbrauchsfällen in Lügde eingegangen. Auch der Name eines möglichen weiteren Opfers wurde angegeben. Details zu den Hinweisen nennt die Polizei nicht. "Wir müssen weiter ermitteln" , betont ein Sprecher.

Konkrete Informationen für Polizei