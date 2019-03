Für die missbrauchten Kinder von Lügde wird es am Mittwoch (27.03.2019) eine Schweigeaktion in der Hamelner Innenstadt geben. Am Nachmittag wollen die Initiatoren so ihre Sprachlosigkeit über den massenhaften Missbrauch in Lügde zum Ausdruck bringen. 35 Paar Kinderschuhe wollen die Teilnehmer der Aktion mitbringen.

Mitgefühl und Anteilnahme zum Ausdruck bringen

Die Schuhe stehen für alle bisher bekannten Missbrauchsopfer auf dem Campingplatz in Lügde. Statt anzuklagen und Forderungen zu stellen, wollen die Organisatoren damit die Kinder in den Mittelpunkt stellen sowie Mitgefühl und Anteilnahme zeigen. Die Aktion wurde von mehreren Privatpersonen aus Hameln organisiert.