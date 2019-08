Das Landgericht Detmold schließt am Freitag (16.08.2019) die Beweisaufnahme im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz von Lügde ab. Am Morgen beginnt der voraussichtlich vorletzte Verhandlungstag.

Gutachten über Angeklagten Andreas V.

Nach den letzten Zeugenaussagen und dem psychologischen Gutachten zu Mario S. am Donnerstag geht es am Freitag um das psychiatrische Gutachten zu Andreas V. Es soll klären, ob er voll schuldfähig ist, ob psychische Krankheiten vorliegen und ob er nach Ende einer wahrscheinlichen Haftstrafe noch eine Gefahr für die Allgemeinheit wäre. Beim Hang zu weiteren einschlägigen Taten müsste er in Sicherungsverwahrung. Der 56-Jährige aus Lügde soll zusammen mit dem 34-Jährigen Mario S. aus Steinheim Kinder in mehr als hundert Fällen unter anderem auf dem Campingplatz in Lügde schwer sexuell missbraucht haben.

Tag der Plädoyers

Nach dem Gutachten sind die Plädoyers der Staatsanwaltschaft geplant. Auch die ersten Schlussworte der 18 Nebenkläger-Anwälte sind im Zeitplan. Sie alle werden voraussichtlich Höchststrafen fordern: Das wären für jeden Angeklagten fünfzehn Jahre Haft - plus Sicherungsverwahrung.

Langer Prozesstag erwartet

Die vorsitzende Richterin Anke Grudda hat angekündigt, den Prozesstag zu verlängern, um mit dem Programm durchzukommen. Am 30.08.2019 sollen die restlichen Plädoyers der Nebenkläger und der Verteidiger gehalten werden. Mit einem Urteil wird frühestens Anfang September gerechnet.