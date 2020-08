Missbrauchsfall Lügde: Anklage gegen 48-Jährigen erhoben

Taten vermutlich nicht in Lügde begangen

Entdeckt wurde der Mann bei den Ermittlungen des Missbrauchsfalls in Lügde. Die ihm zur Last gelegten Verbrechen beging er nach Angabe der Staatsanwaltschaft unabhängig von den Geschehnissen in Lügde in seinem eigenen unmittelbaren Umfeld. Er soll sieben Kinder missbraucht haben. Der Angeklagte sitzt seit März 2020 in Untersuchungshaft. Eine 24-köpfige Sonderkommission der Polizei ermittelt.

130 Verfahren und 32 weitere mutmaßliche Täter

Diese identifizierte neben diesem 32 weitere mutmaßliche Täter und leitete 130 Verfahren wegen Missbrauchs, Vergewaltigung und Besitzes kinderpornografischer Schriften ein.

Umfangreiches pornografisches Material

Laut Anklage besaß der 48-Jährige auch eine umfangreiche Sammlung kinderpornografischen Materials und tauschte sich im Internet in Chats mit anderen Pädokriminellen aus. Insgesamt handle es sich bei den meisten der Verdächtigen in dem Northeimer Ermittlungskomplex um professionell agierende Täter, die Pseudonyme und Fakeprofile nutzten, hieß es weiter. Die Sonderkommission ermittelt weiterhin.

Der Kindesmissbrauch auf dem Campingplatz in Lügde war einer von mehreren pädokriminellen Verbrechenskomplexen, die seit 2019 in Nordrhein-Westfalen entdeckt wurde. In Bergisch Gladbach und Münster wurden weitere Netzwerke enttarnt. Dabei stellte sich heraus, dass Täter etwa per Internet große Netze bildeten.

