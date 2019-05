Im Fall des vielfachen Missbrauchs von Lügde im Kreis Lippe soll dem Hauptangeklagten Andreas V. am Donnerstagmittag (23.05.2019) vom Landgericht Detmold ein neuer Haftbefehl verkündet werden. Das bestätigt Landgerichtssprecher Wolfram Wormuth.

Frist für U-Haft würde auslaufen

Der Hauptangeklagte sitzt seit dem 6 . Dezember im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte den neuen Haftprüfungstermin beantragt, um die Dauer der Untersuchungshaft über sechs Monate hinaus zu verlängern. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass der 56-Jährige vor Prozessbeginn auf freien Fuß kommen könnte.

Detaillierte Vorwürfe in neuem Haftbefehl

In dem neuen Haftbefehl werden die Vorwürfe gegen den Angeklagten aus Lügde konkretisiert. Die Staatsanwaltschaft Detmold wirft Andreas V. in insgesamt 293 Fällen insbesondere sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie den Besitz von kinderpornographischen Schriften vor. In den meisten Fällen soll der 56-Jährige aus Lügde an zehn verschiedenen Kindern den Beischlaf vollzogen oder ähnliche sexuelle Handlungen an diesen vorgenommen haben.

Anklageerhebung auch gegen zweiten Hauptverdächtigen

Alsbald soll auch Anklage gegen Mario S. erhoben werden, bestätigt Oberstaatsanwalt Ralf Vetter dem WDR . Der 34 -Jährige sitzt seit dem 11 . Januar 2019 in U-Haft . Mario S. wird schwerer sexueller Missbrauch in zahlreichen Fällen vorgeworfen.

Haftprüfungstermin für Mario S. abgesagt