Im massenhaften Kindesmissbrauchsfall im ostwestfälischen Lügde (Kreis Lippe) findet seit Mittwochvormittag (27.02.2019) die größte Durchsuchungsaktion seit Beginn der Ermittlungen statt. Im Einsatz sind Beamte der Staatsanwaltschaft, Polizisten der Einsatzhundertschaft Bielefeld und der Ermittlungskommmission »Eichwald«. Sie räumen die betroffenen Tatorte.

Suche nach Beweismitteln

Jeder Stein wird umgedreht und jedes lose Teil der Tatorte in einen großen Metallcontainer geräumt, heißt es von den Einsatzkräften. 15 Ermittler in weißen Schutzanzügen suchen nach weiteren Beweismitteln gegen die drei Männer, die an dem massenhaften Missbrauch von Kindern beteiligt gewesen sein sollen.

Deutschlands einziger Datenträger-Spürhund im Einsatz

Unterstützt werden die Ermittler von einem Datenträgerspürhund aus Sachsen, dem einzigen seiner Art in Deutschland. Bei einer ersten Begehung entdeckte der Hund bereits einen versteckten USB -Stick in einem Sofakissen. Die Durchsuchung könnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch einige Tage dauern.

16 -Jähriger Tatverdächtiger könnte selbst Opfer sein