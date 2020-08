Missbrauch in Lüdenscheid: Kirche ermittelt nach Tod des Tatverdächtigen weiter

Ermittlungen gegen ehrenamtlichen Mitarbeiter

Ende Juli hatten sich fünf mutmaßliche Opfer bei der Beratungsstelle der Evangelischen Kirche in Bielefeld gemeldet. Daraufhin begannen die Ermittlungen der Polizei. Der Tatverdächtige erhielt von der Kirchengemeinde Lüdenscheid-Brügge Hausverbot und musste alle Schlüssel abgeben.

Er war mehr als 30 Jahre dort als Jugendhelfer tätig und betreute viele Jugendfreizeiten. Davor war er beim CVJM Lüdenscheid-West tätig. Der Kirchenkreis hat einen Krisenstab eingerichtet. Darin auch die Beauftrage für Missbrauchsopfer der Evangelischen Kirche Westfalen.

Missbrauchs-Beauftragte im Krisenstab

In einer Gemeindesitzung am Sonntag zeigten sich viele Mitglieder betroffen und schockiert. Der Krisenstab will jetzt unter anderem untersuchen, ob es Versäumnisse seitens der Verantwortlichen gegeben hat. Warum sich die Betroffenen jetzt an die Kirche wandten sei eine Mischung aus Scham und Angst gewesen, sagte der Leiter des Krisenstabes, Alfred Hammer, im WDR -Interview. Das nächsten Treffen des Krisenstabes ist am Dienstag.

Stand: 30.08.2020, 20:03