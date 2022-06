Wenn der Löffel zu schwer wird - OWLs erste Long Covid-Ambulanz für Kinder

Es ist ein heißer Tag. In der Kinderklinik Bethel in Bielefeld erwartet Assistenzarzt Jeremy Schmidt zwei Jungen, die in die 5. Klasse gehen. Eigentlich – beide hatten im Frühjahr Covid 19, der eine mit Fieber, der andere mit Schnupfen. Für den Unterricht sind beide seit Monaten zu schwach. Der zehnjährige Felix ist extra mit seiner Mutter aus Andernach bei Koblenz angereist.

Sie waren schon bei diversen Ärzten – bisher lautete die Diagnose Depression. Die Familie fühlt sich unverstanden. Vier Mal die Woche Fußball, Freunde treffen – all das würde Felix ja gerne, doch an manchen Tagen ist er so kaputt, dass er nicht einmal allein die Treppe hochgehen kann. Jeremy Schmidt macht sich mit Psychotherapeutin Juliane Venghaus ein genaues Bild von seinem Alltag und seinen Beschwerden.

Die eigene Energie einteilen

Schnell stellt sich heraus: Sobald es Felix gut geht und er etwas unternimmt, folgt ein Tief – tagelange Schwäche. " Das ist ein so genannter Crash, " erklärt Schmidt. Sein Rat: Sich die wenige Energie gut einteilen, um Rückschläge zu vermeiden. Das gilt auch für den elfjährigen Justus aus der Nähe von Köln. Der ist eigentlich eine Leseratte. " Ich kann mich aber auf kein Buch mehr konzentrieren - mein Kopf ist total matsch, " berichtet der Junge. Manchmal könne er beim Essen den Löffel kaum halten.