BGZ : Gebäude auch bei Extremhochwasser geschützt

Hinter dem Bauprojekt steht die die Gesellschaft für Zwischenlagerung ( BGZ ) mit Sitz in Essen, die es plant und realisieren will. Um ein Überflutungsrisiko zu ermitteln, hatte die BGZ bei der Uni Gießen ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben. Ergebnis: „ Bei einem Extremhochwasser könnte das Areal überspült werden “, heißt es darin.

Doch die Planer beruhigen: " Es wird kein Wasser in das Logistikzentrum eindringen, weil wir das Gebäude so hoch bauen werden, das selbst bei einem Extremhochwasser, was nur alle 10.000 Jahre auftritt, kein Wasser ins Gebäude eindringen kann ", ist Hendrik Kranert-Rydzy überzeugt, Sprecher der BGZ . Denn vorgesehen sei, das Gelände aufzuschütten und die neue Halle auf Boden-Pfählen zu errichten - so, wie von den Gutachtern empfohlen.

Anwohner und Bürgerinitiative sind sensibilisiert

Doch drei Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sind auch die Menschen entlang der Weser in Sachen Hochwasser sensibilisiert, wenn auch die Bedingungen nicht vergleichbar sind. Die Weser hat rund um Würgassen viele Auen, die breite Überflutungsgebiete sind.

Starke Strömung als Risikofaktor

Bernhard Tetzlaff ist dennoch skeptisch. Der Wettkampf-Kanute kennt die Weser gut. In der Flussbiegung vor Würgassen gebe es die größte Strömung, sagt er. Deswegen hält er es für unverantwortlich, ausgerechnet dort ein Atommüll-Logistikzentrum zu bauen.

„ Um das Gelände herum bildet sich bei Hochwasser ein Seitenarm der Weser. Dort fällt das Wasser auf den Grund, und es entsteht eine Kehrwasserwalze mit einer großen Wasserwucht. Diese kann eine Anlage unterspülen. “

Bezirksregierung: "Keine Unterlagen eingereicht"

Die Bezirksregierung Detmold entscheidet letztlich, ob das Projekt gebaut werden darf oder nicht. Zum Thema Hochwasser-Sicherheit ist von dort bislang nichts zu hören: " Es liegen der Bezirksregierung bisher kein Antrag beziehungsweise keine Planungsunterlagen zum Bau des Bereitstellungslagers vor. Insofern kann im Hinblick auf den erforderlichen Hochwasserschutz auch noch keine Aussage getroffen werden ."

Für den späteren Hochwasserschutz vor Ort sind dann allerdings wieder die Kommunen zuständig.

