Familie in Hemer von LKW überrollt

In Hemer hat es am Freitagabend (17.04.2020) einen tragischen Unfall in einem ehemaligen Steinbruch gegeben. Nach ersten Informationen war ein Vater mit seinen Söhnen (fünf und sieben) in das Baustofflager gefahren.

Auch die Kinder stiegen aus. Der LKW des Vaters setzte sich dann offenbar in Bewegung und überrollte den Fünfjährigen. Der Bruder wollte anscheinend helfen und wurde ebenfalls vom LKW erfasst. Auch der Vater geriet unter den Lastwagen.

Fünfjähriger schwebt in Lebensgefahr

Der fünfjährige Junge ist lebensgefährlich verletzt. Vater und Bruder wurden schwer verletzt.

Stand: 17.04.2020, 19:37