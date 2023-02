Litfaßsäulen: Veraltet oder noch zeitgemäß?

Halb abgerissene Plakate, hinter denen der nackte Beton zum Vorschein kommt, Papierfetzen am Boden rund um die Litfaßsäule. Dieser Anblick ärgert Kommunalpolitiker Frank Strothmann aus Bielefeld.

"Beispiel für den gelebten Stillstand"

Frank Strothmann ärgert sich über unansehnliche Betonsäulen

Die meiste Zeit des Jahres sähen die Werbesäulen in seiner Nachbarschaft so aus, beklagt Strothmann und kommt zu dem Schluss: Litfaßsäulen passen nicht mehr in unsere Zeit, sie seien ein Beispiel für den gelebten Stillstand und "Umweltverschmutzung par excellence". Wenn es nach ihm ginge, könnten die Litfaßsäulen abgeschafft und durch modernere Werbeformen ersetzt werden. Doch die Litfaßsäule hat durchaus noch ihre Fans. Theater und Philharmoniker etwa werben hier regelmäßig.

Entschleunigung in einer digitalen Welt

Charlotte Höpker findet Litfaßsäulen nach wie vor zeitgemäß