100 Liter Blut gespendet

Beim Blutspendetermin in der Schütenhalle in Lippstadt ist für Lutz Apelt vieles Routine. Und trotzdem ist am Montag auch alles anders. Foto- und Videokameras beobachten ihn, Mikrofone werden ihm entgegen gestreckt. Der Grund: Lutz Apelt spendet heute zum 200. Mal Blut. Das ist selten. In Deutschland sind fünf Millionen Blutspender registriert. Nur 79 haben davon die 200er Marke erreicht. Das sind 0,001 Prozent.

Zwischen 45 Minuten und einer Stunde dauert es, wenn Lutz Apelt zur Blutspende fährt – je nachdem, wie groß der Andrang ist. Geduldig füllt er den Fragebogen aus, lässt danach Blutdruck und Temperatur messen, spricht mit einer Ärztin. Für ihn ist das schon ein großer Vorteil des Blutspendens. "Man wird regelmäßig gecheckt und erfährt früh, wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte ."

Lutz Apelt möchte etwas zurückgeben

Lutz Apelt hat sich schon mit 15 Jahren entschieden, später zum regelmäßigen Blutspender zu werden. Damals hatte er einen schweren Unfall. In Münster war er von einem Linienbus angefahren worden. Er erlitt dabei einen Leber-Riss und eine schwere Prellung des Herzens.

Für die Notoperation brauchte der Jugendliche damals mehrere Liter Blut. Seitdem ist für ihn klar: Das gebe ich zurück. Direkt mit 18 fing er an. Seitdem geht er so oft es geht los. Männer dürfen sechs Mal im Jahr spenden, Frauen vier Mal.

"Das ist harmlos"

Ein Leben mit 200 Blutspenden ist sehr selten. Das wird bei dem Termin deutlich. Von vielen wird er angesprochen, auch das professionelle Team des Blutspendienstes lächelt ihm freundlich zu. Die Nadel sitzt sofort, innerhalb von zehn Minuten ist der halbe Liter in den Spezialbeutel gelaufen. Dann noch eine kurze Pause und schon steht der 60-Jährige wieder auf den Beinen. " Das ist harmlos. Umgekippt bin ich noch nie " sagt er stolz.

Am Rande der veranstaltung trifft er Alienna Sudahl. Sie ist zum ersten Mal da, also eine sogenannte "Erstspenderin". Und über die freut sich der Jubiläums-Blutspender besonders. " Einfacher kann man nicht Leben retten .", sagt er. Vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz bekommt er an diesem besonderen Tag einen Blumenstrauß, eine Urkunde und eine Ehrennadel.